Archiviata la stagione estiva, in Sardegna si apre il sipario sugli eventi autunnali, tra cui spiccano le visite alle cantine ma non solo.

L’ottava edizione di “Benvenuto Vermentino”, finanziata dalla Camera di commercio di Sassari-Nord Sardegna e promossa da Promocamera, in collaborazione con il Comune di Olbia e il Consorzio di tutela del Vermentino Docg di Gallura e le associazioni di categoria, nel prossimo weekend (22-23 ottobre) aprirà le porte di tre cantine associate Cia Nord Sardegna, le Cantine Tani, Perandria e la Società agricola Conca Di Oleva' dei fratelli Mannazzu. Il programma prevede visite guidate ed è obbligatoria la prenotazione telefonica.

La manifestazione prevede anche un ricco calendario di eventi tra Olbia e Monti, che inizieranno già lunedì 17 con Shopping&Vermentino (17- 23 ottobre), seguito da Export (18-19 ottobre): 130 incontri d’affari a supporto dell’export tra le cantine locali e una selezione di qualificati importatori nazionali ed esteri, che giungeranno in Sardegna da Europa e Stati Uniti. Prevista anche la degustazione guidata al museo archeologico (20-21 ottobre), le shopping night (21-22 ottobre) con le attività commerciali aperte fino alle 23.30.

“Quest’anno, con ‘Benvenuto Vermentino’, abbiamo deciso di puntare alla valorizzazione del settore agricolo e quindi al lavoro che c’è dietro la bottiglia finita”, spiega il presidente Cia Nord Sardegna, Michele Orecchioni. “Puntiamo quindi a far conoscere con le visite in cantina i prodotti di un territorio generoso come la Gallura”, ha concluso.

