Due imbarcazioni sono entrate in collisione questa mattina nel nord-est della Sardegna. L’incidente, nel quale è rimasta ferita una donna, è avvenuto nel golfo di Congianus.

Sul posto è intervenuta la Guardia costiera. A scontrarsi sono state un’unità a vela di circa 15 metri, battente bandiera olandese, con due persone a bordo, e un natante di 6 metri impegnato in attività di pesca, sul quale c'era una coppia di coniugi.

La seconda barca è affondata, e marito e moglie sono stati messi in salvo sull’altra. La donna è rimasta ferita e, giunta al pontile di Baia de Bas, è stata presa in carico dal personale del 118 che l’ha portata all’ospedale di Olbia.

Nella zona dello scontro, come verificato da una motovedetta della Capitaneria di Olbia, non si sono riversate in mare sostanze inquinanti. I militari della Guardia costiera di Golfo Aranci, su mandato della Procura di Tempio Pausania, stanno svolgendo le indagini per accertare le cause di quanto accaduto.

(Unioneonline/s.s.)

