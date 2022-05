Un giovane sassarese è ricoverato in gravi condizioni, dopo essere rimasto vittima di un incidente ad Arzachena.

Il ragazzo era alla guida di un monopattino elettrico, quando, per circostanze da accertare, è finito contro un'auto, una Bmw.

Dopo lo scontro – avvenuto all'incrocio tra via Dettori e via Aldo Moro – è partito l’allarme, lanciato dal conducente della vettura, che per primo si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno portato il giovane – in codice rosso –all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Dei rilievi si sono invece occupati i carabinieri della stazione di Arzachena, con il supporto dei militari della Sezione Radiomobile.

Da quanto si è potuto ricostruire con le prime testimonianze raccolte, il giovane non si sarebbe fermato allo stop colpendo l'auto sulla fiancata sinistra.

Sia il ragazzo che il conducente sarebbero risultati negativi all’alcoltest.

Si tratta del primo incidente stradale che vede protagonista un mezzo elettrico nel nord Sardegna.

(Unioneonline/l.f.)

