Un ventenne di Tempio è stato condannato a cinque anni di reclusione per violenza sessuale e cessione di droga. La vittima è una ragazzina di 14 anni, che all’epoca dei fatti (febbraio 2020) aveva una relazione sentimentale con il giovane.

Il Tribunale di Tempio ha accolto la richiesta del pubblico ministero. La presunta vittima venne trovata dai Carabinieri in evidente stato confusionale, da sola in strada. Il personale dell’Arma accompagnò in ospedale l’adolescente. I medici del Paolo Dettori di Tempio, stando agli atti delle indagini, verificarono la positività alla cocaina.

La ragazzina, in un secondo momento, raccontò ai Carabinieri di avere trascorso diverse ore con l’amico e così emersero i dettagli dell’assunzione della cocaina e del rapporto sessuale con il giovane. Il ragazzo, difeso dall’avvocatessa Brunilda Sanna Mucaj, ha sempre respinto tutte le accuse.

La difesa ha insistito sull’esistenza di un rapporto tra i due ragazzi e sulla assenza di qualsiasi coercizione o forzatura da parte del giovane.

© Riproduzione riservata