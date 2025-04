Ricorso immediato al Tribunale del Riesame di Sassari, i legali della clinica estetica Azzena di Olbia si sono già rivolti a giudici e hanno impugnato il sequestro preventivo della struttura. La conferma arriva dagli avvocati Pietro Piras e Chiara Tiberi, che assistono il direttore della clinica, lo specialista Giovanni Battista Azzena.

Il chirurgo, con una nota, ha escluso irregolarità: «In tutti questi anni da chirurgo plastico ho sempre eseguito il mio lavoro in scienza e coscienza, mettendo il paziente e la sua salute al primo posto. Gli interventi di chirurgica plastica in Clinica Azzena sono eseguiti in tumescenza fredda, in presenza di un anestesista. L’innovazione tecnologica e l’evoluzione continua delle conoscenze mediche hanno reso possibile proporre ed effettuare come chirurgia ambulatoriale procedure anche complesse, ritenute fino a ieri solo in regine di ricovero o in strutture particolari».

Azzena conclude: «Nella mia clinica abbiamo eseguito sempre e solo interventi di bassa complessità, per i quali siamo muniti di regolare autorizzazione amministrativa dagli enti competenti. Nego, pertanto, che siano stati eseguiti interventi di media e alta complessità secondo quanto vengo accusato. Ci tengo a sottolineare che non esistono denunce dei pazienti».

© Riproduzione riservata