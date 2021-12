Disavventura, fortunatamente a lieto fine, per Gemma, una cagnolina impegnata in una battuta di caccia assieme al padrone, rimasta incastrata in un anfratto roccioso mentre era sulle tracce della preda nella zona di Monte Ruju.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, che hanno lavorato diverse ore per rimuovere la terra che impediva all’animale di uscire.

Alla fine, la missione ha avuto successo e Gemma è stata riconsegnata sana e salva al suo padrone, non prima dell’immancabile foto di rito assieme agli “angeli” del 115.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata