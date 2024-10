Il Tribunale di Tempio ha sospeso e rinviato al 29 ottobre lo sgombero della casa di riposo Santa Teresina, di Viddalba. Il provvedimento è arrivato questa mattina, in extremis, per ragioni umanitarie. Gli ospiti della struttura sono tutti molto anziani e per ognuno di loro deve essere trovata una sistemazione.

Lo sgombero di 23 ospiti e del personale è stato ordinato dai giudici qualche mese fa dopo la fissazione dell’asta dell’immobile (pignorato). Il custode nominato dal Tribunale, l’Istituto vendite giudiziarie di Tempio, rappresentato dall’avvocato Gian Franco Grussu, ha provveduto a chiudere magazzini, uffici e altri locali di servizio, mentre sono stati lasciati aperti, oltre ovviamente alle camere degli anziani ospiti, le cucine e le sale della casa di riposo.

La procedura esecutiva non riguarda la società che gestisce la struttura, ma la proprietà dell’immobile.

© Riproduzione riservata