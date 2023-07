Giornata speciale per un gruppo di ragazzi con Sindrome di Down provenienti da diversi Comuni della Gallura, che assieme agli educatori della Aipd hanno visitato la caserma dei carabinieri della compagnia di Tempio Pausania.

Nel corso dell’iniziativa i ragazzi hanno potuto conoscere il “dietro le quinte” dell’attività dell’Arma e scoprire anche i “segreti del mestiere”, come l’identificazione tramite impronte digitali e il foto-segnalamento. E poi una lezione a bordo dei mezzi di servizio e anche un incontro con gli artificieri per apprendere come comportarsi in caso di ritrovamento di ordigni.

Alla fine, l’immancabile foto di gruppo e una merenda a base di cioccolato.

