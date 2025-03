È stata una giornata tutta “garibaldina” quella trascorsa qualche giorno fa a La Maddalena dalle classi 4A IT e 5A Liceo dell’Istituto "Falcone e Borsellino" di Palau-Arzachena, dai colleghi del Liceo Dettori di Tempio e del Liceo Mossa di Olbia, che insieme agli studenti dell'Istituto G. Garibaldi di La Maddalena hanno partecipato alle cerimonie nazionali della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera.

Evento svoltosi alla presenza, tra gli altri, a Caprera, della ministra Marina Calderone. La giornata, informa un comunicato dell’Istituto "Falcone e Borsellino" di Palau-Arzachena, è iniziata con un incontro presso il Teatro Primo Longobardo, dove il docente Giuseppe Zichi ha tenuto una conferenza dal titolo "Il lungo Risorgimento: Garibaldi, l’Unità d’Italia e la Sardegna". «Un momento di grande valore educativo per tutti gli studenti, che hanno avuto l'opportunità di approfondire il ruolo fondamentale di Giuseppe Garibaldi nella storia dell'Unità d'Italia, stimolando le riflessioni dei presenti attraverso una serie di domande poste al relatore».

A seguire le classi del Falcone e Borsellino, accompagnate dai docenti, si sono recate alla Casa-Museo di Caprera, dove è stata deposta una corona d’alloro sulla tomba del Generale Garibaldi. «La visita al Compendio garibaldino ha offerto agli studenti una visione più intima e personale della vita di uno dei principali protagonisti della storia risorgimentale italiana».

Nel pomeriggio, le scuole partecipanti si sono recate al Memoriale dedicato alle imprese di Garibaldi “Eroe dei due mondi”, situato presso la Batteria militare di Arbuticci. «Qui, attraverso le installazioni multimediali permanenti di cui è ricco il Memoriale, i ragazzi hanno potuto conoscere meglio le gesta eroiche di Garibaldi, scoprendo il significato delle sue imprese anche nel contesto internazionale: un’occasione che ha permesso di riflettere sull’importanza del suo impegno e del suo sacrificio per l’Italia e per valori come la libertà e la dignità di ogni popolo».

