Olbia è pronta per accogliere il grande concerto di Capodanno. A salutare il 2023 ed accogliere il 2024 sarà Zucchero, accompagnato dal rapper olbiese Salmo.

Per l'occasione l'Aspo, la società partecipata del Comune di Olbia, ha messo a disposizione delle navette gratuite: il 31 dicembre dalle 17 fino alle 4 dell'1 gennaio 2024 saranno attive con partenza dal centro commerciale Terranova in zona nord località Basa fino alla rotatoria Sacro Cuore, nei pressi della ruota panoramica. Trasferimenti anche dal centro commerciale Olbia Mare nella zona sud in località Sa Marinedda con arrivo alla rotatoria Su Mulinu sul lungomare Molo Brin.

Le corse hanno un tempo di percorrenza di venti minuti circa. Sarà possibile lasciare le auto nei parcheggi dei due centri commerciali e raggiungere il centro di Olbia a bordo delle navette.

