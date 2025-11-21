Capodanno ad Arzachena con Achille Lauro, il Comune lavora all’area accoglienzaLe candidature devono essere inviate entro il primo dicembre prossimo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Il concerto di Capodanno rappresenta un’occasione di promozione turistica e commerciale per la città. La rete di collaborazione tra operatori che si va formando in vista dello spettacolo è una garanzia per il Comune sulla tipologia e la qualità del servizio che verrà proposto alle migliaia di persone in arrivo ad Arzachena da tutta Italia», ha dichiarato l’assessora al Turismo e al Commercio di Arzachena, Claudia Giagoni.
Per il concerto di Achille Lauro, il Comune ha previsto la creazione di uno spazio ospitalità per la somministrazione di alimenti e bevande nell’area esterna dello stadio Biagio Pirina in occasione del concerto di Capodanno con Achille Lauro in programma il 31 dicembre.
L’agenzia FD Concerti, organizzatore dell’evento – informa ancora il Comune - ha deciso di collaborare con Confcommercio Nord Sardegna per l’allestimento dello spazio in virtù delle competenze e della rete di professionisti del settore legati all’associazione. Le candidature devono essere inviate all’indirizzo email olbia@confcommerciosardegna.it entro il 1 dicembre prossimo. Per maggiori dettagli chiamare il numero della Confcommercio 078923994.
Gli operatori animeranno lo spazio dalle 12:00 del 31 dicembre sino alle 5:00 del 1 gennaio, e avranno l’opportunità di sfruttare questa eccezionale vetrina per i propri prodotti e servizi.
«Auspichiamo in un’ampia e qualificata partecipazione di aziende locali – afferma l’assessora Giagoni - fondamentale per contribuire al successo dell’evento e promuovere il territorio anche attraverso l’enogastronomia».