«Il concerto di Capodanno rappresenta un’occasione di promozione turistica e commerciale per la città. La rete di collaborazione tra operatori che si va formando in vista dello spettacolo è una garanzia per il Comune sulla tipologia e la qualità del servizio che verrà proposto alle migliaia di persone in arrivo ad Arzachena da tutta Italia», ha dichiarato l’assessora al Turismo e al Commercio di Arzachena, Claudia Giagoni.

Per il concerto di Achille Lauro, il Comune ha previsto la creazione di uno spazio ospitalità per la somministrazione di alimenti e bevande nell’area esterna dello stadio Biagio Pirina in occasione del concerto di Capodanno con Achille Lauro in programma il 31 dicembre.

L’agenzia FD Concerti, organizzatore dell’evento – informa ancora il Comune - ha deciso di collaborare con Confcommercio Nord Sardegna per l’allestimento dello spazio in virtù delle competenze e della rete di professionisti del settore legati all’associazione. Le candidature devono essere inviate all’indirizzo email olbia@confcommerciosardegna.it entro il 1 dicembre prossimo. Per maggiori dettagli chiamare il numero della Confcommercio 078923994.

Gli operatori animeranno lo spazio dalle 12:00 del 31 dicembre sino alle 5:00 del 1 gennaio, e avranno l’opportunità di sfruttare questa eccezionale vetrina per i propri prodotti e servizi.

«Auspichiamo in un’ampia e qualificata partecipazione di aziende locali – afferma l’assessora Giagoni - fondamentale per contribuire al successo dell’evento e promuovere il territorio anche attraverso l’enogastronomia».

