Passaggio della campana, ovvero tradizionale passaggio di consegne, nei Lions olbiesi dove il neo presidente Tomaso Pirina subentra a Mauro Monaco.

Prima di lasciare l’incarico, Monaco ha premiato l’associato storico Nando Manunta che diventa socio onorario e la giovane liceale Viola Bandinu, recentemente insignita del titolo di Alfiere della Repubblica da parte del Presidente Mattarella. La studentessa, volontaria della Croce Rossa, è stata premiata per la sua dedizione al sociale e all’aiuto verso i suoi coetanei, e pertanto, quale partecipante e rappresentante per la Sardegna e per il Distretto 108L al concorso internazionale “Young Ambassador” dei Lions.

Durante la serata l’ex presidente ha anche fatto il bilancio del suo mandato, evidenziando come il Club di Olbia si sia distinto nel sociale attraverso diversi progetti ( i cosiddetti Service) tra cui la donazione di una cella frigo alla Associazione di volontariato “Vincenziane” (che si occupa di mense solidali) e un’ importante azione sui temi del cyberbullismo e della generazione digitale a cui hanno partecipato circa 100 bambini della scuola primaria.

Il nuovo Presidente, Tomaso Pirina, nel suo discorso introduttivo, oltre a ringraziare Mauro Monaco per il lavoro svolto, ha voluto citare il nuovo direttivo che vede GianMario Giua segretario, Alessandro Beccu, tesoriere, Francesco Cossu, cerimoniere, oltre a Walter Fideli, comitato soci, e ai consiglieri Mauro Fenzi e Gianni Costi.

