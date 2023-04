Adeguamento dei salari all’inflazione galoppante, è il tema centrale della vertenza nazionale del comparto sughero legno, che in Sardegna conta circa 1000 addetti, dei quali 500 in Gallura.

Questa mattina quasi il 50 per cento dei lavoratori ha aderito allo sciopero proclamato contro la linea di Federlegno che ha bloccato l'adeguamento salariale, congelando gli stipendi per tutto il 2023. Le sigle confederali hanno scelto Calangianus per il sit in regionale.

Erano presenti anche i segretari regionali di Fillea Cgil, Erika Collu, di Feneal Uil, Gianni Olla e Marco Ambu, di Filca Cisl. Sono state chieste anche misure urgenti per il rilascio del comparto

