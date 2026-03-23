Si conclude oggi a Calangianus la quarta edizione di RETE, manifestazione dedicata al mondo HORECA (il settore dell'industria alberghiera) che ha richiamato oltre cinquanta aziende, enti, istituzioni e grandi marchi, trasformando l’Expo in un crocevia di opportunità, incontri e visioni. Ma quest’anno, tra stand e relazioni professionali, a emergere con forza è stato anche un riuscito momento artistico. Al piano superiore del locale che ospita l’evento, lontano dal brusio degli affari ma perfettamente integrata nello spirito della manifestazione, la collettiva di pittura.

Oltre alle opere di Andrea Sanna (Aggius), direttore artistico della mostra, i lavori di Battista Doneddu, Patrizia Palitta, Lucia Canu. “Una mostra originale e ben strutturata che cerca punti di contatto con RETE, partendo proprio dalla Sardegna: il mare di Lucia Canu, i paesaggio di Andrea Sanna, i lavori in legno di Battista Doneddu e Patrizia Palitta che con la sua sperimentazione verso l’esterno è in linea con il concetto di RETE (dall’isola verso l’eterno).

La mostra si è rivelata è “una full immersion fra colori, emozioni, ragionamenti mai scontati e immagini eteree”. RETE, così, non è stata solo economia e connessioni, ma anche cultura e visione: un dialogo riuscito tra impresa e arte, capace di lasciare il segno oltre la sua chiusura”.

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