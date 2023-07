È uscito per fare jogging tra le vie del centro del paese, a Budoni, ma all’improvviso ha accusato un malore: si è accasciato ed è morto, tra le braccia dei soccorritori.

È successo in via Ugo Foscolo, una traversa della principale via Nazionale, intorno alle 11.30: forse le temperature elevate tra le cause del decesso. La vittima è un uomo di 50 anni, stando alle prime informazioni dovrebbe trattarsi di un turista straniero.

Sul posto i medici del 118, che hanno provato a lungo a rianimarlo, mentre arrivava l’elisoccorso. Purtroppo, invano.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata