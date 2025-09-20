Budelli, turista ferita dall’elica di una barca: è graveLa donna – 57 anni – soccorsa e trasferita in ospedale. Aperta un’inchiesta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Grave incidente nell’Arcipelago di La Maddalena, per ragioni ancora da accertare una turista di nazionalità francese, 57 anni, ha riportato profonde ferite alle gambe mentre tentava di salire su una barca.
Le ferite sarebbero state provocate dall’elica dell’imbarcazione.
In un tratto di mare a ridosso di Budelli sono intervenuti i militari della Guardia Costiera e poi il personale del 118.
La vittima dell’incidente è stata trasferita in elicottero a Sassari, le sue condizioni sono gravi. La Capitaneria di Porto di La Maddalena ha aperto un’inchiesta sull’incidente.