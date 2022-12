Si svolgerà giovedì 15 dicembre l’intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria dei serbatoi che servono Berchidda. In particolare i tecnici di Abbanoa eseguiranno l’installazione di nuove apparecchiature idrauliche che consentiranno di gestire in maniera ottimale la quantità d’acqua in uscita dalle vasche d’accumulo e distribuita nelle reti idriche.

I lavori sono programmati dalle 8 alle 13: durante questa fascia oraria si verificheranno interruzioni e cali di pressione. L’erogazione sarà ripristinata prima dell’orario prestabilito qualora i le operazioni dovessero essere terminati in anticipo.

