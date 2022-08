Emergenza in mattinata per una barca con a bordo 9 persone che stava affondando tra le isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria dell’arcipelago di La Maddalena. La richiesta di intervento è stata ricevuta dalla sala operativa della Guardia costiera che inviato sul posto una motovedetta e ha dirottato il mezzo nautico veloce Alfa 70, già impegnato in attività di pattugliamento per “Mare Sicuro”.

I passeggeri, tra cui un ragazzo, sono stati recuperati: erano in Sardegna in vacanza. Sono tutti in buone condizioni, così come il proprietario.

La barca, semiaffondata probabilmente per una via d’acqua che si era aperta nello scafo, è stata poi recuperata da una ditta specializzata, rimessa in galleggiamento e infine condotta in un cantiere per le riparazioni.

In corso gli accertamenti, da parte della Capitaneria di Porto di La Maddalena, per determinare la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata