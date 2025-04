Avvistati nelle acque della Gallura i primi due superyacht della stagione estiva: arrivati alla vigilia di Pasqua, a inaugurare il traffico dei panfili dell'estate gallurese, Marala e Starfire.

Marala, sessanta metri, costruito nel 1931 in Inghilterra commissionato come nave da guerra dalla Royal Navy durante il secondo conflitto mondiale, oggi (convertito in yacht ma con ancora i motori originali) è ancorato davanti alle coste di Portisco.

In rada al largo di Porto Taverna, invece, Starfire, settanta metri, battente bandiera Cayman Island, dopo aver circumnavigato Tavolara nei giorni scorsi.

