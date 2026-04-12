​Ben 40 donatori si sono presentati ieri a Luogosanto, presso l’autoemoteca dell’Avis, e 32 sono state le sacche raccolte; ben​ 7 le prime donazioni. “Vedere 7 nuovi donatori avvicinarsi per la prima volta”, ha commentato l’Avis Luogosanto Aglientu, “è la conferma più bella del lavoro che la nostra sezione sta portando avanti. Sapere che sempre più persone, specialmente giovani, decidono di iniziare questo percorso è il motore che ci spinge a fare sempre meglio. Il futuro della donazione a Luogosanto è in ottime mani!”.

Positivo anche il fatto che nella mattinata diversi cittadini si siano avvicinati, “per un saluto o per chiedere informazioni su come diventare donatori”. Presente anche il parroco, don Roberto Aversano che ha messo “ a disposizione la location”.

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