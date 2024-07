Chi era al volante era l’unico a bordo. Ed è una buona notizia. Perché questa così resta la breve cronaca di una tragedia solo sfiorata.

Intorno alle 14 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla Statale 133 bis, vicino al bivio per Valle dell'Erica, per un incidente stradale. Per cause da accertare un automobilista ha perso il controllo. Il veicolo non è finito fuori strada: è stato trafitto dal guardrail che ha attraversato tutto l’abitacolo, all’altezza del sedile del passeggero.

Il conducente è rimasto illeso.

La squadra ha impiegato oltre un'ora per mettere in sicurezza l'area e liberare la carreggiata. Sul posto personale del 118, carabinieri, polizia locale di Santa Teresa di Gallura e Anas.

(Unioneonline/E.Fr.)

