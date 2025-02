Auto in fiamme nella notte a La Maddalena.

I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2 in via Santa Teresa di Gallura con una squadra, che ha domato l’incendio, poi bonificato e messo in sicurezza l’area.

Sul posto anche i carabinieri. Da accertare le cause del rogo, la vettura è andata distrutta.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata