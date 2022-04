Brutto incidente questa sera dopo le 19 sulla provinciale 90 in direzione Badesi, nei pressi di Tempio Pausania.

Un’auto è uscita di strada per cause in corso di accertamento andando a sbattere con grande violenza contro un muretto.

Quattro le persone ferite: due trasportate a Sassari dall’elisoccorso e due all’ospedale di Tempio dal personale del 118.

Sul posto anche i Vigili del fuoco di Tempio, che hanno collaborato all’estrazione di un ferito incastrato nell'abitacolo, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

(Unioneonline/L)

