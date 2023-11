La Procura di Ajaccio ha disposto accertamenti tecnici sul camion, di proprietà di una ditta di Santa Teresa Gallura, che ha schiacciato, uccidendolo, l’autista teresino Enrico Caruso.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri nel quartiere Suartello, di Ajaccio. Il capo dei pm, Nicolas Septe, attende le informative del personale dei Vigili del Fuoco della Corsica del Sud e della Gendarmerie. Caruso è rimasto schiacciato tra il camion e un muro, l’autista stava scaricando del materiale del cassone ed era a terra.

Mentre l’uomo utilizzava la piccola gru filoguidata del camion per poggiare sul terreno delle piattaforme di cemento, il mezzo si è spostato travolgendolo. Caruso era un dipendente della ditta proprietaria del camion e aveva 60 anni. Con una nota i Vigili del Fuoco di Ajaccio precisano: «Anche un collega della vittima era presente sulla scena, è stato preso in carico dai servizi di emergenza sanitaria in seguito ad una reazione post-traumatica». Si fa riferimento allo shock dopo il terribile incidente. Anche la persona che ha assistito alla tragedia è di Santa Teresa.

