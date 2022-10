“Adesso basta!”, tuona sulla propria pagina Facebook il sindaco di La Maddalena Fabio Lai, commentando e pubblicando la foto dell’ultimo atto vandalico compiuto ai danni della nuova area relax del Lungomare Mirabello, inaugurata quest’estate insieme al piccolo parco giochi. “Andremo fino in fondo, chi ha sbagliato deve pagare!”, promette e minaccia. “Non siamo disposti ad accettare questi comportamenti! Non è giusto che per colpa di pochi ci rimetta una intera città”.

È da tempo che a La Maddalena vengono presi di mira, da gruppuscoli di teppisti, beni pubblici destinati a rendere più accogliente e confortevole il paese. Già da un po’ venivano segnalati nell’area in questione questi rischi.

La nuova area verde attrezzata, ultimata poco prima dell’estate, è stata particolarmente frequentata in questi mesi, da residenti e turisti, sia per l’ubicazione centrale sia per la facilità di raggiungerla, sia per i parcheggi disponibili. Alla piccola zona fitness realizzata dalla precedente amministrazione è stata aggiunta quella per bambini. Il tutto sarà anche servito da una pista ciclabile, i cui lavori sono stati recentemente consegnati.

