Assalto a un furgone nella tarda mattinata sulla provinciale Olbia-Tempio, nei pressi della frazione di Priatu.

Tre banditi armati e mascherati hanno fermato il mezzo che trasportava sigarette, in viaggio verso Olbia, due sono saliti a bordo e hanno intimato all’autista, Francesco Terrosu, 57 anni, di aprire. L’uomo si sarebbe rifiutato, probabilmente ha cercato di andare via e uno dei rapinatori ha sparato un colpo che l’ha ferito a una gamba.

(foto Busia)

A quel punto si sono dati alla fuga, senza portare via nulla, con un altro furgone trovato più avanti. Il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto sono giunti i carabinieri, sono in corso ricerche in tutto il nord Sardegna.

Il valore del bottino mancato ammonterebbe ad alcune centinaia di migliaia di euro.

© Riproduzione riservata