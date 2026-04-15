Arzachena, via alle iscrizioni alla consulta giovanileC’è tempo fino al 15 maggio
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Possono aderire alla Consulta Giovanile, presentando la domanda scaricabile dal sito ufficiale del Comune, i giovani dai 14 ai 26 anni in forma individuale, le associazioni giovanili, culturali e di volontariato con sede ad Arzachena, le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado tramite rappresentanti. Ne faranno parte anche esponenti dell’Amministrazione comunale e consiglieri del gruppo di Minoranza, così da rappresentare l’unità di intenti di una Pubblica Amministrazione collaborativa. Dopo la recente approvazione da parte del Consiglio comunale, è stato pubblicato l’avviso per l’individuazione dei componenti.
«La Consulta si propone come ponte tra le istituzioni e le nuove generazioni, offrendogli la possibilità di presentare pareri, collaborare con enti di formazione e formulare proposte concrete per la gestione del budget comunale dedicato a politiche giovanili, cultura, sport, istruzione, ambiente e politiche sociali - afferma il presidente del Consiglio Comunale, Mario Russu -. Con la nascita della Consulta Giovanile vogliamo dare voce e potere d’iniziativa ai nostri ragazzi. Si tratta di un progetto dall’alto valore civico che mira a stimolare il senso di comunità e la responsabilità verso la gestione della cosa pubblica. Invitiamo caldamente i singoli, le associazioni e le scuole a partecipare: ogni contributo è fondamentale per costruire un’Arzachena più moderna, inclusiva e attenta ai bisogni di chi rappresenta il nostro futuro».
Le adesioni devono essere inviate tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo in via Firenze entro le ore 12:00 del 15 maggio.