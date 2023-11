«Finanzieremo il corso per due terzi della quota di iscrizione, mentre la restante parte sarà a carico dell’iscritto»; ad affermarlo è Daniela Desogus, delegata alle Politiche del Lavoro. Il costo totale del corso è infatti di 1.200 euro, di cui 415 euro a carico del corsista. Il corso in questione è quello per il conseguimento della patente per condurre natanti a motore entro le 12 miglia, ed è destinato ai residenti di Arzachena, dai 23 ai 35 anni di età.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 13 del 13 novembre prossimo. L’intento, aggiunge la Desogus, «è quello di stimolare e responsabilizzare i partecipanti alla frequenza costante delle lezioni e al conseguimento della patente, così da centrare l’obiettivo di questa iniziativa volta a formare i giovani per acquisire titoli ed esperienze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro».

ll progetto è destinato ad un massimo di 10 allievi.

Il corso, che si terrà presso il Geovillage di Olbia, presumibilmente con inizio a gennaio 2024, avrà una durata totale di circa 60 giorni; le lezioni inizieranno alle ore 18 e termineranno intorno alle 19 (due volte alla settimana).

Modalità di partecipazione, requisiti e dettagli nell’avviso pubblicato sul sito web del comune.

© Riproduzione riservata