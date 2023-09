Inizia oggi la quattro giorni di festa patronale in onore di Santa Maria della Neve e dei santi Antonio ed Isidoro che culminerà domenica con la Messa solenne e il concerto di Alvaro Soler.

Un programma d'intrattenimenti musicali, folkloristici, gastronomici e, naturalmente, religiosi quello messo in piedi dal Comitato dei Fidali 1983 e 1998, in collaborazione con la parrocchia. In particolare oggi ci sarà uno spettacolo di poeti e tenores sardi e poi il ballo liscio. Da segnalare domani, venerdì, il raduno del Comitato, il ritiro delle bandiere e l’omaggio ai santi patroni e la processione in alcuni rioni del paese.

Sabato 16 l’atteso Palio della Stella Città di Arzachena, in collaborazione con l’associazione Cavalieri di Arzachena. Per quanto riguarda le due processioni in programma la prima, quella dei rioni, è prevista per domani, venerdì, dalle 16 alle 19 e prevede il trasporto su veicolo dei Santi nelle piazzette rionali.

I simulacri dei santi patroni sosteranno in ogni rione per la preghiera e la benedizione.

Domenica 17 settembre dalle 10 alle 11 è in programma la seconda processione dei santi patroni, con partenza e ritorno in piazza Pio XII (Chiesa nuova). La messa solenne di domenica inizierà alle 11 e sarà presieduto dal parroco don Mauro Moretti con panegirico di don Giorgio Diana, parroco di Porto Cervo.

L’atteso concerto di Alvaro Soler si svolgerà al Parco XVIII Novembre a partire dalle 19:30. Sempre lì ci saranno l’estrazione dei premi della lotteria e i fuochi d’artificio.

