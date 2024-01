Il Comune di Arzachena avvia un project financing per la realizzazione di un parcheggio a 2 piani a Porto Cervo.

«Con questo strumento puntiamo a grandi e proficue collaborazioni con i privati per riqualificare la destinazione», afferma la vicesindaca, Cristina Usai.

Il progetto «punta a far crescere Arzachena in termini di servizi offerti grazie all’investimento di una azienda, che potrà gestire la struttura per 15 anni, tempo considerato congruo per il recupero dei capitali impiegati».

La proposta, dichiarata di pubblica utilità e ammessa alle procedure del project financing, è stata presentata dalla società Servizi Consortili Costa Smeralda. Da questo momento, verrà avviata la procedura di evidenza pubblica a cui potranno partecipare anche altri soggetti privati.

Concluse le fasi di aggiudicazione del progetto di partenariato, la società vincitrice potrà dare il via ai lavori in base al preliminare presentato al Comune di Arzachena e concludere l’opera in tempi ragionevoli senza alcun costo da parte dell’Ente. Dopo il lancio della prima iniziativa di partenariato tra Ente e aziende con la “Piattaforma tecnologica di sviluppo territoriale” lo scorso novembre, ora l’Ufficio Patrimonio del Comune porta avanti una nuova iniziativa, questa volta dedicata alla creazione di infrastrutture.

© Riproduzione riservata