Scadono domani, 14 marzo, le iscrizioni per partecipare al Corso di formazione su competenze digitali e certificazione ICDL Full; corso riservato a chi ha conseguito la qualifica di ICDL Essentials o ICDL Base. Iniziativa cofinanziata dal Comune di Arzachena e destinata a coloro che intendono migliorare le proprie competenze, nell’ambito delle politiche di riduzione del divario digitale. «Vista la partecipazione e l’apprezzamento del primo corso di formazione appena concluso e finalizzato all’ottenimento dell’ICDL», scrive l’Amministrazione comunale, «la delegata alle Politiche del Lavoro, Daniela Desogus, investe ancora sul tema e propone il corso ICDL Full a completamento del precedente e destinato a chi possiede già la certificazione standard».

Il corso prevede un totale di 36 ore di lezione su computer messi a disposizione dall’agenzia formativa. Ai partecipanti è richiesto un contributo di iscrizione di 100 euro, mentre il restante importo è finanziato dal Comune. Il progetto è destinato ad un massimo di 10 allievi (a partire da un minimo di anni 20 ad un massimo di anni 50). I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire domanda al protocollo del Comune di Arzachena (in formato cartaceo, a mano/raccomandata o via PEC in “file” separati in PDF) entro e non oltre il giorno 14.03.2025 alle ore 13:00 – pena nullità – unitamente alla documentazione richiesta.

