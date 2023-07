È volontà dell'Amministrazione Ragnedda realizzare una sede decentrata di un asilo nido presso i locali comunali della scuola dell’infanzia di Porto Cervo-Cala Romantica.

Sarà il dirigente del 1° Settore a provvedere all'emanazione degli atti gestionali di competenza. La decisione nasce dal fatto che, annualmente, giungono numerose richieste di inserimento negli asili nido comunali (anche al di fuori del termine dei bandi), che sono in tutto 2, e che gestiscono in totale 53 bambini da 0 a 3 anni, fornendo un servizio sia part-time che full-time in maniera continuativa per 12 mesi all’anno.

Accade però che spesso il numero dei posti disponibili per i nuovi inserimenti risulti inferiore alle richieste stesse.

Un servizio importante dunque questo, è scritto in delibera, «sia dal punto di vista dei bimbi, posto che contribuisce alla loro formazione e alla loro crescita, favorendo l’interazione con altri bimbi in un ambiente protettivo e donando loro esperienze positive anche grazie all’impiego e all’impegno di personale competente e specializzato, ma anche dal punto di vista dei genitori che con il supporto del servizio in oggetto vengono agevolati nell’attività lavorativa e nella gestione familiare».

Il Fondo di Solidarietà Comunale (L.234/2021) ha assegnato al Comune, per l’annualità 2023, somme pari a 115.020,59 euro, che sono vincolate e finalizzate all’incremento del numero dei posti nei servizi educativi per la prima infanzia.

