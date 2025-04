Si terrà dopodomani, venerdì 11 aprile, alle 17:30, l’inaugurazione del nuovo intervento artistico nella Scalinata della Chiesa di Santa Lucia ad Arzachena, realizzata dell’artista olandese I Am Eelco. Ed è grande la curiosità per quest’opera che svilupperà la tematica della “Diversità e dell’Inclusione”.

Sarà un vero e proprio evento culturale, quello di venerdì pomeriggio, arricchito dalla presenza e l’esibizione di Giovanni Caccamo, scrittore e cantautore raffinato, impegnato sul fronte culturale e sociale, e di Simona Atzori, danzatrice e scrittrice di fama internazionale, che condividerà la sua storia personale, offrendo una testimonianza profonda sul valore dell’accoglienza di sé e degli altri.

La Atzori dipingerà dal vivo attraverso l’uso dei piedi.

«Con questo evento – afferma Giovanni Carta, delegato alla Cultura - desideriamo lanciare un messaggio chiaro: l’arte può essere uno strumento potente per educare, per unire, per valorizzare ciò che ci rende unici. La Scalinata di Santa Lucia è ormai un luogo simbolico per Arzachena, uno spazio dove la comunità si riconosce e si racconta. Quest’anno, con IamEelco, vogliamo restituire ai cittadini – e in particolare ai più giovani – un’immagine forte di inclusione, di ascolto e di bellezza possibile».

Significativa sarà poi la partecipazione all’evento delle comunità, ortodossa e musulmana, e del gruppo folk Santa Maria, in un incontro tra culture.

© Riproduzione riservata