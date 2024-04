Un appuntamento di rilievo, dal punto di vista della cultura classica, domani, mercoledì 10 aprile alle 11:00, all’Ama Auditorium Multidisciplinare di Arzachena, con un dramma del poeta greco Euripide, morto nel 406 avanti Cristo, che conobbe il filosofo Anassagora, che fu amico di Socrate, e che è considerato uno dei maggiori, insieme a Eschilo e Sofocle. Di lui sarà messo in scena, per la regia di Serena Sinigaglia, “Le Supplici”, interpretato da sette attrici: Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin.

Il dramma fu rappresentato per la prima volta ad Atene tra il 423 e il 421 avanti Cristo. “Attraverso la sua potentissima capacità di denuncia” scrivono gli organizzatori, Le Supplici “getta lo sguardo sulla tematica del conflitto, della vendetta, sulle contraddizioni e fallacie della democrazia ateniese. È possibile fare la guerra per vendicare i morti di un’altra guerra?”. L’appuntamento teatrale di domani inaugura la “Stagione Ragazzi e Innovazione”, che prevede spettacoli dedicati ai giovani e presentati come matinée, o nelle fasce orarie pomeridiane/serali. È aperto a tutti, ma è dedicato in particolare agli studenti a cui è riservato un prezzo ridotto a 5 euro. L’iniziativa è parte della stagione teatrale di Arzachena promossa dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino.

