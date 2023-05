L’amministrazione comunale di Arzachena ha deciso per l’istituzione di soste a pagamento stagionali nel borgo di Cannigione in alcune vie e piazze, dando mandato alla polizia municipale per l’attuazione del provvedimento.

Le soste a pagamento saranno dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno, nei giorni feriali e festivi, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00, sugli stalli di sosta libera situati nella Via Nazionale dal civico n.5 al civico n.121 (ambo i lati), per un numero di posteggi pari a 155; Lungomare Andrea Doria dal civico n.2 al civico n.115 (ambo i lati), per un numero di posteggi pari a 127; al Parco Riva Azzurra (via del Molo Vecchio/via Lipari/via Lampedusa), per un numero di posteggi complessivi pari a 85. Sono previste anche tariffe abbonamenti.

«Il borgo di Cannigione - si legge nella deliberazione di giunta - è caratterizzato da una forte vocazione turistica, che comporta una massiccia presenza antropica concentrata in particolar modo nella stagione estiva. Il provvedimento pertanto è volto a: garantire una rotazione costante dei veicoli, allo scopo di soddisfare le esigenze di sosta di un maggior numero di utenti, anche quando la disponibilità dei parcheggi è limitata; scoraggiare l’abitudine dell’accaparramento dei parcheggi e della lunga sosta, che si è frequentemente riscontrata in alcune zone del territorio; e, infine, migliorare la qualità della circolazione stradale snellendo il traffico soprattutto in determinati periodi dell’anno e in determinate zone nevralgiche».

© Riproduzione riservata