Non sarà facile terminare prima di Pasqua i lavori del secondo lotto di piazza Risorgimento.

Questa era ed è intenzione dell’amministrazione comunale di Arzachena, secondo un crono programma che però ne vedeva l’inizio nella prima decade di gennaio. I lavori invece sono iniziati ieri, e a Pasqua mancano meno di due mesi.

Ad ogni modo è già importante che questi lavori siano ripresi. La ditta incaricata procederà con la pulizia del lastricato e delle fughe; la rimozione del vecchio cemento tra le lastre di granito; la demolizione e ricostruzione del marciapiede adiacente i locali pubblici; la realizzazione della fontana in piazza Risorgimento; l’installazione della nuova illuminazione.

Gli interventi, riporta la pagina social comunale, «saranno organizzati mediante la delimitazione di piccoli spazi in cui operare per garantire la viabilità in corso Garibaldi, così come indicato dall’amministrazione comunale e dall’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Azzena». Il primo lotto dei lavori si era concluso a maggio scorso.

