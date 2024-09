Incidente stradale nella notte ad Arzachena, sulla sp59 all’altezza del bivio per Poltu Quatu, dove un motociclista si è schiantato sul guardrail. A seguito dell’impatto è stato disarcionato dallo scooter ed è caduto in una scarpata, facendo un volo di 10 metri e finendo in mezzo alla vegetazione.

Sul posto – intorno alle 22.30 – sono intervenuti i vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause dell’incidente. Per i soccorritori le operazioni di stabilizzazione e trasporto non sono state facili, a causa del terreno scosceso e per le condizioni del ferito.

in ambulanza da parte del personale del 118 e dei vigili del fuoco a causa delle condizioni del terreno e quelle del ferito. È intervenuta anche la Polizia.

