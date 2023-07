Da oggi, 3 luglio e fino all’8, Arzachena sarà un set a cielo aperto, con una sessantina di filmmaker, italiani e stranieri, che gireranno cortometraggi, clip, interviste e documentari. Associazioni, giovani cineasti del territorio o, semplicemente, appassionati e curiosi possono prendere parte all’evento e alle varie attività gratuite proposte sui diversi set per conoscere più da vicino il mondo del cinema e cogliere nuove opportunità.

Ogni giorno, sono in programma proiezioni e workshop aperti al pubblico gratuitamente. Si inizia questa mattina alle 11:00 all'Ama - Auditorium Multidisciplinare Arzachena, con la conferenza stampa di presentazione della manifestazione del Campus itinerante "Cinemadamare" e la riunione del “Production Meeting”, che coinvolge i 60 filmaker partecipanti e lo staff di Cinemadamare, L'iniziativa è promossa dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino, per il calendario Arzachena Eventi 2023, ed è realizzata in collaborazione con Deamater. Cinemadamare, giunto alla 21ª edizione, è il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker, organizzato in partnership con 55 Università e Scuole di Cinema di tutti i continenti.

La manifestazione di quest’anno è caratterizzata, tra l’altro, da un interessante esperimento, una sorta di sfida all’Intelligenza Artificiale: in ogni tappa del tour, da un medesimo soggetto vengono tratte due sceneggiature, una elaborata dell’Intelligenza Artificiale e l’altra scritta da un gruppo di Sceneggiatori. Entrambi gli “script”, poi, verranno trasformati in film. Una pubblica proiezione, al termine di ogni settimana, ne decreterà il migliore.

