Incidente stradale questo pomeriggio ad Arzachena, intorno alle 17. I Vigili del fuoco sono intervenuti sulla provinciale 14 per lo schianto tra due veicoli. Uno dei due si è incastrato nel guardrail, tanto che i Vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il metallo per liberarlo.

La squadra ha dovuto prestare il primo soccorso ad un ferito per affidarlo successivamente al personale del 118. L'altra persona non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Stradale.

