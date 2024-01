Sarà la “Geseco”, la società interamente partecipata dal Comune di Arzachena, a gestire la Biblioteca comunale “Manlio Brigaglia”, ubicata in via Raimondo Chiodino. Lo ha deciso nei giorni scorsi la Giunta comunale, dando mandato al dirigente del settore di competenza affinché vengano messe in atto tutte le attività previste dalla normativa vigente.

Nel prossimo mese di marzo andrà a scadenza la gestione del servizio, appaltato fino ad ora a una ditta esterna. La Geseco dovrà gestire il servizio fino alla scadenza del 31 dicembre 2032.

La Biblioteca fu intitolata a Manlio Brigaglia nell’ottobre del 2019. La cerimonia ufficiale di intitolazione si svolse in due parti e in due luoghi diversi. S’iniziò all’Auditorium comunale, con i saluti del sindaco Roberto Ragnedda, la conferenza e la proiezione di una video-intervista del professor Manlio Brigaglia. Si proseguì poi in Biblioteca, con il taglio del nastro, la presentazione di una scultura all’ingresso della sede, la lettura di ricordi sulla vita e la carriera dello studioso e l’inaugurazione del nuovo allestimento della biblioteca. L’Amministrazione comunale volle così celebrare la figura dell’intellettuale, professore e giornalista sardo, "dedicandogli il luogo fulcro della città per la diffusione della cultura" e lo svolgimento di attività formative destinate a bambini, giovani e adulti.

