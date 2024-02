Ad Arzachena sono in corso i lavori per la riqualificazione dell’area verde all’ingresso di Baja Sardinia.

Il progetto esecutivo, redatto dal geometra Gianpaolo Scugugia, era stato approvato a settembre scorso.

Nella relazione tecnico-illustrativa si legge che l’intervento prevede la sistemazione e riqualificazione dell’area verde «avente come scopo primario la delimitazione con recinzioni al fine di rendere gli spazi più fruibili, sicuri e al contempo proteggere gli stessi dai continui danneggiamenti al manto erboso ad opera dei cinghiali».

L’area oggetto di intervento ha un’estensione di circa 4810 mq e confina in particolare a sud-est e sud-ovest rispettivamente con via Cala Battistoni e via Tre Monti, caratterizzate dall’intenso traffico veicolare particolarmente nei mesi estivi motivo per cui la realizzazione di una recinzione garantirebbe maggiore sicurezza per i fruitori dell’area verde con particolare riguardo ai più piccoli.

Gli accessi pedonali saranno garantiti da 3 cancelli metallici di cui due da realizzare sul fronte nord-est dell’area.

Un altro ingresso pedonale sarà realizzato su via Tre Monti. Il costo dell’intervento, che è seguito dall’assessorato ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena, finanziato con fondi comunali, è di 65 mila euro.

© Riproduzione riservata