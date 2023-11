Riportare ragazze e ragazzi in piazza o in strada, a giocare liberamente all’aria aperta, così come fecero i loro bisnonni, i loro nonni e anche qualche loro genitore. Così come si faceva un tempo, quando sulla strada si affacciavano le case e sulla quale passavano buona parte della giornata gli adolescenti di allora.

È quanto si propone l’iniziativa “Non togliete i ragazzi dalla strada”, organizzata dalla Cooperativa La Rosa di Gerico per domenica 12 novembre, a partire dalle 15, in piazza Risorgimento. Durante la serata si svolgeranno attività come calcio, pallavolo o basket, declinate nelle varie forme (per esempio “tedesca o “meno undici” per il calcio, “palla avvelenata per pallavolo” etc.). «Il progetto vuole essere una manifestazione all’interno della quale poter dare spazio alla necessità degli adolescenti di ritrovare degli spazi di libera fruibilità, in attività non necessariamente strutturate ma aperte alla loro spontaneità ed iniziativa», informa Andrea Ganau.

«Si soddisfa in questo modo il bisogno di ritrovare uno spazio aperto, come lo era nella generazione precedente, fatto dal “campetto” o semplicemente dalla strada, all’interno del quale potersi “giocare” l’infanzia e l’adolescenza. È evidente che tale attività non risulta essere la risposta definitiva a tale bisogno ma, simbolicamente, può rappresentare un importante momento di riflessione e trampolino di lancio per ulteriori attività di questo genere».

