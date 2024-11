L’appalto dovrà prevedere estensione del periodo di pulizia delle spiagge, dalla settimana prima del periodo di Pasqua ininterrottamente fino al 31 ottobre.

Lo stabilisce la recente delibera di indirizzo, adottata dalla giunta municipale, per l'affidamento del servizio di pulizia delle spiagge libere. L’appalto dovrà avere durata triennale da espletarsi con gara ad evidenza pubblica.

La pulizia dovrà essere svolta oltre che nelle spiagge libere anche nelle zone retrodunali delle spiagge, nelle discese a mare, camminamenti compresi, per i quali è prevista anche la manutenzione nonché la pulizia delle pinete e delle zone alberate in prossimità delle spiagge stesse.

Dovrà essere inoltre realizzata una passerella per la tutela e la salvaguardia dell’area retrodunale sabbiosa nella spiaggia di Capriccioli Ovest. Attenzione sarà posta per le persone con disabilità per le quali dovranno essere installate, manutenute, pulite e rimosse a fine stagione le passatoie d’accesso agli arenili.

È previsto il posizionamento e la rimozione dei distributori di sacchetti per le deiezioni canine e installazione pannelli informativi nelle spiagge riservate ai cani. E per quanto riguarda la posidonia oceanica spiaggiata dovrà essere trattata secondo le linee di indirizzo della Regione.

Dovrà essere installata e mantenuta la cartellonistica di sensibilizzazione ambientale ed essere svolta attività di supporto al Servizio Ambiente del Comune per attività di divulgazione, promozione e sensibilizzazione in materia ambientale (raccolta differenziata, importanza posidonia ecc). Nella delibera, che è di indirizzo, non viene fatto cenno alla disponibilità economica per la realizzazione del servizio da dare in appalto.

