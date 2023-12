L’Amministrazione comunale di Arzachena affianca, all’annuale installazione della scalinata di Santa Lucia, un ulteriore progetto di “arte urbana” per riqualificare gli spazi pubblici.

Giorgio Casu (autore di due edizioni dell’installazione artistica nella scalinata di Santa Lucia), Nicolas Bembo e Fabio Petani dipingeranno tre cabine gestite dalla società E - Distribuzione per farne un’attrazione in vari punti di Arzachena, tra cui i borghi di Abbiadori e Cannigione.

«L'intento è di trasformare in vere e proprie tele queste strutture tecnologiche, spesso oggetto di vandalismo o degrado; abbiamo scelto tre cabine poste in punti strategici per abbracciare idealmente tutto il territorio: dal centro ai borghi», afferma Valentina Geromino, delegata alla Cultura e promotrice del progetto, che avrà come tema, le piante della Gallura.

«Vogliamo invitare i visitatori a vivere la natura, a ricercarne la bellezza e a riflettere sull’intima relazione con gli elementi che ci circondano», afferma Giorgio Casu. «Questa ricerca rimanda all’esigenza del rispetto del territorio attraverso una sua più approfondita conoscenza, così da vivere con esso consapevolmente in una dinamica di scambio continuo».

