Sabato pomeriggio, nello Spazio Nexus in via San Pietro ad Arzachena, sono stati presentati al pubblico il catalogo sul percorso espositivo al Museo civico Michele Ruzittu e due nuovi reperti che vanno ad incrementare il patrimonio storico-archeologico presente nella struttura comunale. Per quanto riguarda i reperti, si tratta di un bracciale decorato in bronzo di età Nuragica recuperato in località Funtana di la Idda, nei pressi di Monti Canu, e di un’anfora da trasporto di età Romana Imperiale rivenuta sulla spiaggia di Porto Paglia, nelle vicinanze del villaggio di Porto Cervo. Per quanto riguarda il Catalogo, questo racconta il percorso espositivo al Museo civico Ruzittu sulla storia millenaria di Arzachena attraverso più di 200 reperti provenienti da diversi contesti abitativi, funerari e culturali. La realizzazione è stata promossa e finanziata dal Comune di Arzachena e dalla Geseco Arzachena surl. I testi introduttivi sono stati curati dalla Soprintendenza per mano di Gabriella Gasperetti, funzionaria archeologa, e di Alessandra Carrieri, funzionaria restauratrice. Silvia Ricci, archeologa libera professionista, consulente per la Ge.se.co., ha scritto testi e schede dei reperti. La stesura della prefazione, invece, è stata affidata a Bruno Billeci, professore associato di Restauro del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, già Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, e alla delegata alla Cultura del Comune di Arzachena, Valentina Geromino. Il copyright dell’opera fa capo al Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro - Sassari 2024. L’iniziativa è inserita ufficialmente nel calendario GEA - Giornate Europee dell'Archeologia ed è promossa dal Comune tramite la delegata alla Cultura, Valentina Geromino, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e dalla società municipalizzata Geseco.

© Riproduzione riservata