Allo scadere dell’anno appena trascorso la popolazione di Arzachena segnava 13.912 abitanti; un centinaio in più le donne rispetto agli uomini, e in decremento - meno 39 persone – in riferimento al precedente 2022. Un’interruzione dunque degli aumenti demografici registrati negli ultimi anni, che hanno visto il Comune smeraldino superare quello di Tempio Pausania e piazzarsi al secondo posto, per popolazione, in Gallura, dopo Olbia.

Le nascite registrate all’Anagrafe comunale, lo scorso anno, sono state 70, i decessi 117. Di poco superiore il numero degli immigrati (337) rispetto a coloro che hanno trasferito la loro residenza altrove (329). Il mese con più cicogne, nel 2023, è stato dicembre, con 10 nascite, quelli più parchi invece, febbraio e giugno, con appena 3 nascite rispettivamente.

Una popolazione, anche ad Arzachena, che lo scorso anno ha visto, seppur di poco, gli anziani superare i giovani: sono stati infatti 2204 gli arzachenesi da settant’anni in su mentre quelli da 0 a 20 anni erano 2163. Dieci anni fa, nel 2013, l’incremento finale della popolazione segnava più 136 persone, con ben 128 nascite (114 i morti) e 447 immigrati (contro i 325 emigrati).

