Un Parco Urbano a Pastura: è quanto intende realizzare l’Amministrazione Ragnedda, che con una recente delibera ha demandato al Dirigente del Settore 4 Servizio LL.PP. l’adozione di tutti gli adempimenti necessari, stabilendo alcune indicazioni per la sua realizzazione, per la quale è già disponibile in bilancio la somma di 905.000 euro. L’intervento sarà seguito dall’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Azzena.

L’area individuata è quella della parte bassa dello standard comunale delimitata dalla via Pastura e dalla via Salvatore Muzzu, rimandando ad eventuale lotto successivo i camminamenti pedonali attorno alla conformazione rocciosa posta al centro dell’area pubblica e quelli a monte della stessa.

All’interno dell’area e nella posizione ritenuta maggiormente idonea, prescrive la Giunta, dovranno essere realizzati dei servizi igienici, anche con l’eventuale utilizzo di blocchi prefabbricati con caratteristiche estetiche di pregio, collegati alle reti di distribuzione idrica e di raccolta fognaria; dovrà essere prevista la realizzazione del marciapiede nei lati a confine con le vie pubbliche.

Il campo polivalente previsto dovrà essere attrezzato anche per la pratica del basket; l’anfiteatro dovrà avere un più ampio spazio antistante, idoneo allo svolgimento di piccole manifestazioni ed eventi e le gradonate dovranno avere, per quanto possibile, un limitato sviluppo in altezza; l’area destinata a parco giochi per bambini, dovrà essere dotata di idonea recinzione. Nell’area dovranno essere previste le piantumazioni indicate nella proposta presentata e dovrà essere previsto l’impianto automatizzato di irrigazione; tutta l’area dovrà essere dotata di rete per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Dal primo lotto, è scritto nella delibera, dovranno essere esclusi la passerella pedonale di attraversamento del compluvio naturale e il locale bar a ridosso dell’anfiteatro; inoltre, la pensilina per la fermata dei bus dovrà essere arretrata, il più possibile, in prossimità dell’incrocio tra via Pastura e via Muzzu (compatibilmente con le norme del vigente codice della strada) e dovrà essere costituita da una mera struttura di copertura a protezione degli utenti, escludendo la realizzazione di locali in muratura.

