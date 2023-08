La segnalazione e la foto giungono dal consigliere di minoranza Fabio Fresi, e riguardano il bivio della frazione di Monticanaglia, Arzachena, strada molto trafficata, specialmente in questo periodo estivo dove, afferma, venerdì scorso è caduto un palo.

Al che è stato interdetto il transito su due corsie, in un'altra si può passare ma «giusto giusto; se transita un camion può "beccare" il filo. Una situazione molto pericolosa» afferma Fresi: « L'Amministrazione ha messo un nastro bianco e rosso ma non segnali di strada interrotta e segnalatori luminosi. Io dico: metti in sicurezza ma il giorno dopo devi fare il lavoro. È un grosso disagio...».

Fresi termina la segnalazione con un richiamo ai colleghi consiglieri comunali: «Q uesti sono problemi reali di cui i "f razionisti" dovrebbero occuparsi».

