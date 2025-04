È stata denominata la “Carta di Amalfi” per un nuovo rapporto tra destinazioni turistiche e comunità residenti, quella sottoscritta nell’antica Repubblica Marinara, da Arzachena (Porto Cervo), Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Pinzolo (Madonna di Campiglio) e Polignano a Mare, sotto il patrocinio di ANCI Campania. Oltre a loro c’erano anche altri sindaci e amministratori , oltre 25 in tutto, convenuti ieri e oggi all’Arsenale di Amalfi per discutere di temi cruciali per il turismo quali ospitalità e residenzialità, fiscalità, mobilità e sicurezza, e spazi pubblici. Il dibattito si è svolto nella cornice del Summit nazionale “Destinazioni e Comunità per un Turismo più sostenibile”. Dal presidente della commissione turismo del Senato De Carlo, è arrivata la promessa di accogliere le proposte dei sindaci per tradurle in azioni concrete. «Noi sindaci – dichiara Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena - di fronte a queste criticità, ci troviamo a combattere spesso con armi spuntate e con limitato potere d’ intervento. Sentiamo fortemente l’esigenza di condividere le nostre esperienze per ottenere nuovi strumenti di gestione dei flussi turistici e dare risposte concrete sia alle comunità residenti sia ai nostri ospiti ». Per tutti i comuni aderenti al patto, infatti, il concetto fondamentale è quello del gioco di squadra quale ingrediente irrinunciabile per affrontare e vincere le sfide del turismo.

