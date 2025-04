C’è impegno, da parte del Comune di Arzachena, per la salvaguardia dei propri litorali, e in particolare per la spiaggia di Capriccioli. E lo confermano le recenti dichiarazioni rese a Sorrento, qualche giorno fa, al G20, dagli assessori Claudia Giagoni e Michele Occhioni.

«Il nostro compito come amministratori è quello di portare avanti la ricerca scientifica per intervenire efficacemente a tutela del litorale. Finora abbiamo avviato il progetto di un parco con le prime azioni concrete: realizzazione di passerelle in legno; costante raccolta differenziata dei rifiuti; rimozione manuale della posidonia e riposizionamento sull’arenile a fine estate; installazione di paletti e corde salvadune per interdire l’accesso ai bagnanti nelle aree più delicate del retro spiaggia, posizionamento di cartelli informativi e di sensibilizzazione sul tema; ordinanze sindacali con limitazioni per i fumatori e divieto di utilizzo plastica monouso in spiaggia».

Quel che è stato sottolineato è che: «dal 1945 ad oggi il litorale ha subito significativi cambiamenti, passando da un'area incontaminata e poco frequentata a una delle principali destinazioni turistiche della Sardegna; Con l'espansione del settore, negli anni sono nate infrastrutture e servizi, con conseguenti impatti sull'ecosistema».

Gli interventi di protezione, a Capriccioli, erano iniziati lo scorso anno, con la recinzione con paletti in legno e corde a protezione dell'ecosistema dunale.

«L’erosione costiera e il carico antropico estivo mettono a repentaglio il litorale di Capriccioli – aveva affermato il sindaco, Roberto Ragnedda - ed è nostro dovere preservarlo con ogni mezzo, prima che il danno diventi irreversibile. Qui introdurremo anche misure di controllo degli accessi per riportare in equilibrio l’ecosistema».

L’intervento a tutela delle dune del promontorio di Capriccioli, aveva aggiunto il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni: «è un passo importante verso la costituzione del parco naturalistico su cui il Comune punta da anni».

